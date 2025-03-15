Этот мастер-класс — идеальная возможность для фотографов разработать мудборд для предстоящих съёмок и найти новые источники вдохновения. Здесь любой желающий может создать стильную коллажную открытку для близких. Что тебя ждёт? — Короткая лекция о коллажах и мудбордах: разберёшься в их взаимосвязи и узнаешь, как они могут стать мощным инструментом для креативного самовыражения. — Практическая часть, где ты сможешь проявить свою креативность: вырежешь, скомбинируешь и создашь уникальные произведения искусства, отражающие твою индивидуальность. А на фоне для вдохновения будет показ фильма «Стиляги». Все необходимые материалы будут ждать тебя на площадке, но если у тебя есть что-то особенное, что ты хочешь добавить в свой коллаж, не забудь взять это с собой. Для участия необходимо зарегистрироваться.