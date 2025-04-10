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  1. Новосибирск
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Мещане

Красный факел
улица Ленина, 19

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 2000₽
Возраст 18+
Выставки
Спектакли

Про событие

«Когда человеку лежать на одном боку неудобно — он перевертывается на другой, а когда ему жить неудобно — он только жалуется... А ты сделай усилие — перевернись!» Дом, семья, работа — владелец лакокрасочного завода Василий Бессеменов по-хозяйски считает, что позаботился о своём настоящем и о будущем детей. Замечает ли он, что этот дом хоть и полон родственников и квартирантов, но не обустроен, что взрослые дочь и сын маются от своей беспомощности, что всё вокруг заброшено и недоделано? Обстановка накалена, то и дело вспыхивают ссоры — поколениям не удаётся найти общий язык. Всё словно застыло в безвременье: потомки горьковских мещан и сегодня продолжают проживать однообразные жизни «на одном боку». Какое будущее ждёт их — смогут ли они вырваться из замкнутого круга? Продолжительность: 2 часа 20 минут с антрактом.

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