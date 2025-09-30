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Мёртвый сезон

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

Спецпоказ советского двухсерийного чёрно-белого детектива 1968 года. О фильме: В аэропорту европейской страны убит связной немецкого военного преступника доктора Хааса. В его кармане находят шифровку о закупке сырья для производства психохимического оружия. Делом занимается советский разведчик, полковник Ладейников, попавший под наблюдение спецслужб. Единственная зацепка — актёр Савушкин, в 1944 году бежавший из концлагеря, где Хаас проводил эксперименты. Он соглашается помочь в опознании опасного преступника. Продолжительность: 2 часа 18 минут.

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