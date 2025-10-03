ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Мастер-класс по росписи свечей

Фактура
ул.Дуси Ковальчук 268/3

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе ты научишься: – Работать с акриловыми красками: смешивать цвета, создавать плавные переходы и чёткие линии. – Использовать различные техники росписи: от простых узоров до более сложных мотивов. – Защищать роспись, чтобы она радовала тебя как можно дольше. Все необходимые материалы и инструменты для росписи будут предоставлены. Просто приготовь вдохновляющие картинки или идеи, которые хотел бы воплотить. Количество мест ограничено. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться. Ведущая: Анна.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста