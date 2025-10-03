Мастер-класс по росписи свечей
ул.Дуси Ковальчук 268/3
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Бесплатно
Возраст 14+
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Мастер-классы
Про событие
На мастер-классе ты научишься: – Работать с акриловыми красками: смешивать цвета, создавать плавные переходы и чёткие линии. – Использовать различные техники росписи: от простых узоров до более сложных мотивов. – Защищать роспись, чтобы она радовала тебя как можно дольше. Все необходимые материалы и инструменты для росписи будут предоставлены. Просто приготовь вдохновляющие картинки или идеи, которые хотел бы воплотить. Количество мест ограничено. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться. Ведущая: Анна.
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