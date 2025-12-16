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Мастер-класс по новогодней авторской игрушке

Респект
улица Никитина, 70

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

Предпраздничный мастер-класс, на котором ты сможешь собственными руками создать авторское ёлочное украшение, которое станет семейным талисманом. Все материалы будут предоставлены. Участие бесплатное, от тебя лишь требуется заранее зарегистрироваться. Количество мест всего 10. Вход в арт-резиденцию со двора, около 3 подъезда.

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