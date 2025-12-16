Предпраздничный мастер-класс, на котором ты сможешь собственными руками создать авторское ёлочное украшение, которое станет семейным талисманом. Все материалы будут предоставлены. Участие бесплатное, от тебя лишь требуется заранее зарегистрироваться. Количество мест всего 10. Вход в арт-резиденцию со двора, около 3 подъезда.