Мастер-класс по новогодней авторской игрушке
улица Никитина, 70
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Бесплатно
Возраст 14+
Мастер-классы
Про событие
Предпраздничный мастер-класс, на котором ты сможешь собственными руками создать авторское ёлочное украшение, которое станет семейным талисманом. Все материалы будут предоставлены. Участие бесплатное, от тебя лишь требуется заранее зарегистрироваться. Количество мест всего 10. Вход в арт-резиденцию со двора, около 3 подъезда.
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