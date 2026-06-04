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  1. Новосибирск
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Мастер-класс по монотипии

Респект
улица Никитина, 70

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Сможешь попробовать технику, в которой не бывает ошибок — только слои, ритм, случайность и красота. Что будешь делать: — Создашь глубокие, живые отпечатки в технике монотипии — Превратишь их в открытки, которые жалко отдавать — Поиграешь с цветовыми сочетаниями и неожиданными фактурами — Увидишь, как хаос превращается в композицию Никакого опыта не нужно. Только желание пробовать, удивляться и забирать с собой тёплую авторскую работу. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.

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