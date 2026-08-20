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Мартин Иден

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Спецпоказ на итальянском языке с русскими субтитрами и обсуждение с психологом-психоаналитиком. О фильме: Случайное знакомство с девушкой из высшего общества переворачивает жизнь простого моряка. Ослеплённый любовью, он стремится преодолеть пропасть между их мирами и выразить себя через литературное творчество. Неукротимая жажда знаний открывает перед ним двери в высокий мир искусства. Однако жёсткий конфликт с буржуазными предрассудками испытывает его убеждения на прочность. После показа состоится обсуждение с психологом-психоаналитиком Анной Булычёвой, автором проекта «Психоаналитик у экрана». Вместе разберёте внутренний конфликт личности, разрыв между социальным взлётом и душевной пустотой, а также узнаешь, почему отчаянная гонка за идеалом и признанием иногда приводит к глубокому кризису самоопределения и саморазрушению.

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