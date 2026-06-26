Спецпоказ на английском языке с русскими субтитрами и лекция от исследователя моды. О фильме: документальный дебют Софии Копполы — камерный портрет американского дизайнера Марка Джейкобса, её близкого друга на протяжении тридцати лет. Отказавшись от биографических рамок и «говорящих голов», режиссёр создаёт живой образ творческой вселенной Джейкобса. Отправной точкой служит работа над коллекцией «Весна 2024» — от первых эскизов до показа на подиуме. В ткань фильма вплетены архивные материалы, откровенные интервью и источники вдохновения, повлиявшие на всё творчество дизайнера. Однако главная тема картины — сам акт творчества и неотступная тревога художника, которому не изменяет неуверенность в себе вне зависимости от масштаба успеха. Перед показом со вступительным словом выступит Анастасия Юнусова — исследователь моды, автор курса лекций «Модные бунтари». Её вступление — не пересказ фильма, а настройка внимания: она раскроет широкий историко-культурный контекст творчества Марка Джейкобса, обратит твоё внимание на визуальный язык Софии Копполы, скрытые смыслы в диалогах и эпизоды работы над коллекцией.