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Марк глазами Софии

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Спецпоказ на английском языке с русскими субтитрами и лекция от исследователя моды. О фильме: документальный дебют Софии Копполы — камерный портрет американского дизайнера Марка Джейкобса, её близкого друга на протяжении тридцати лет. Отказавшись от биографических рамок и «говорящих голов», режиссёр создаёт живой образ творческой вселенной Джейкобса. Отправной точкой служит работа над коллекцией «Весна 2024» — от первых эскизов до показа на подиуме. В ткань фильма вплетены архивные материалы, откровенные интервью и источники вдохновения, повлиявшие на всё творчество дизайнера. Однако главная тема картины — сам акт творчества и неотступная тревога художника, которому не изменяет неуверенность в себе вне зависимости от масштаба успеха. Перед показом со вступительным словом выступит Анастасия Юнусова — исследователь моды, автор курса лекций «Модные бунтари». Её вступление — не пересказ фильма, а настройка внимания: она раскроет широкий историко-культурный контекст творчества Марка Джейкобса, обратит твоё внимание на визуальный язык Софии Копполы, скрытые смыслы в диалогах и эпизоды работы над коллекцией.

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