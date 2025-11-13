Лекция о первой женщине-художественном руководителе дома Dior – Марии Грации Кьюри. Под её руководством Dior обратился к диалогу о современной женственности, где кружево и романтика ведут прямой разговор с силой и самоопределением. Кристиан Диор воспевал «женщину-цветок», а Кьюри смело ввела тему феминизма. В её дебютной коллекции мир увидел футболки с провокационной надписью «We Should All Be Feminists». В 2020 году Кьюри создала исторический образ для Натали Портман: золотую вышивку на кейпе с именами женщин-режиссёров, которых киноакадемия проигнорировала в номинации «Лучший режиссёр». Среди них — Грета Гервиг, Лулу Ван, Лорин Скафария и другие. Этот наряд стал публичным заявлением о гендерном неравенстве в мире кинематографа. Мистика пронизывает наследие Dior через символизм, астрологические мотивы и элементы Таро. Сам Кристиан Диор был известен своей верой в предсказания. Кьюри развивает эту традицию: в её коллекциях витражи, напоминающие готические соборы, соседствуют с вышитыми картами Таро. Мистика становится языком, связывающим современность с тайными ритуалами прошлого. Продолжительность — 1,5 часа. Лектор: Анастасия Юнусова – исследователь моды.