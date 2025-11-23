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Мантра: про-свет-концерт

Цоколь
Вокзальная магистраль, 16

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 800₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное

Про событие

Вечер в поддержку всех, кто на пути духовного развития. В программе: 16:00 — лекция по мотивам традиционного тибетского буддизма «Любовь, сострадание и смерть» — три естественных составляющих в жизни каждого чувствующего существа, которых не избежать никому. Буддисты называют своё учение наукой о том, каким всё является на самом деле. Именно с этой позиции вам предлагают рассмотреть, как достичь покоя, радости и любви. Читает: Евгений Малков. 18:00 — концерт группы «Адвайта» и группы «Ильвинги» с программой «Мантра». Стоимость только лекции: 300 рублей. Стоимость концерта (включая лекцию): 800 рублей. Купить билет можно в личных сообщениях организатора ВКонтакте или написав сообщение в WhatsApp.

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