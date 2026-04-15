Спецпоказ и встреча с режиссёром фильма. О фильме: Ваня — 18?летний выпускник детского дома. К совершеннолетию его голос не сломался — остался детским. С этим непростым даром ему предстоит пройти путь социализации, преодолеть разногласия с новой семьёй и встретить первую любовь. Перед Ваней встаёт выбор: попытаться изменить голос или признать в себе уникальный природный дар. Режиссёр фильма Савелий Осадчий — выпускник Школы дизайна НИУ ВШЭ по направлению «Экранные искусства» (режиссёрская мастерская И. И. Твердовского). Режиссёр документального фильма «Как ваши дела?» (показ на Московском международном фестивале документального кино «Докер»).