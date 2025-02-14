В экспозицию вошли работы, созданные любителями мозаики под руководством хозяйки мозаичной мастерской Галины Машневой. Тематика произведений разнообразна, отражая множество интересов и творческих направлений авторов. Однако общим для всех работ является использование стеклянных элементов, которые в сочетании с витражным стеклом создают непередаваемый блеск, словно оживляя каждую работу. Эта игра света и цвета создаёт атмосферу волшебства и вдохновения, словно зритель попадает в мир, где каждый элемент мозаики играет свою уникальную роль в создании яркого и гармоничного целого. На выставке можно будет увидеть не только традиционные мозаичные композиции, но и работы, выполненные с необычным подходом и авторским стилем. Каждое произведение — это маленькая история, рассказанная через стекло, где каждый цвет, каждый штрих мозаики несёт в себе глубину эмоций и вдохновения. Выставка будет работать до 9 марта включительно.