Людмил Огурченко это супергруппа Евгения Кубынина(Зимавсегда, Neversmile) и Илья Погребняка (Заточка). Их музыка впитала в себя весь опыт и талант музыкантов, и показала их творческую универсальность. Людмил Огурченко создаёт уникальный звук, который отличается свежестью и оригинальностью. Эти песни легко запоминаются, призваны поднять настроение слушателей и дать возможность отдохнуть от серых будней.