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Людмил Огурченко

Лофт-парк «Подземка»
Красный проспект, 161

Начало:

Завершение:

от 2200₽ до 3200₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Людмил Огурченко это супергруппа Евгения Кубынина(Зимавсегда, Neversmile) и Илья Погребняка (Заточка). Их музыка впитала в себя весь опыт и талант музыкантов, и показала их творческую универсальность. Людмил Огурченко создаёт уникальный звук, который отличается свежестью и оригинальностью. Эти песни легко запоминаются, призваны поднять настроение слушателей и дать возможность отдохнуть от серых будней.

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