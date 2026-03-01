Людмил Огурченко
Красный проспект, 161
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от 2200₽ до 3200₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Людмил Огурченко это супергруппа Евгения Кубынина(Зимавсегда, Neversmile) и Илья Погребняка (Заточка). Их музыка впитала в себя весь опыт и талант музыкантов, и показала их творческую универсальность. Людмил Огурченко создаёт уникальный звук, который отличается свежестью и оригинальностью. Эти песни легко запоминаются, призваны поднять настроение слушателей и дать возможность отдохнуть от серых будней.
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