Спецпоказ — путешествие к самым глубоким тайнам океана. До начала фильма тебя ждёт: — Морские испытания и забавы, достойные бывалых моряков. — Общение с участниками парусного сообщества — познакомишься с теми, для кого море — не просто стихия, а образ жизни. Узнаешь истории настоящих приключений из первых уст. — Подарки и розыгрыши — море сюрпризов для самых отважных, ловких и любознательных! — Атмосфера свободы, ветра и бескрайних горизонтов — почувствуйте дух странствий ещё до того, как погаснет свет в зале. О фильме: Океан вмещает в себя всё, кроме границ. И у каждого человека свой путь к нему. Фильм посвящён людям, среди которых — живые легенды парусного спорта и сёрфинга, которые не мыслят себя без морской стихии и занимаются изучением океана и границ собственных возможностей через парусный спорт, сёрфинг и живопись. Cбор гостей и предпремьерная программа с 18:00, начало показа фильма в 19:00. Дресс-код: морской стиль! Позволь себе почувствовать дыхание ветра и шум прибоя — тельняшки, матроски, панамы, канаты вместо аксессуаров и всё, что напоминает о море.