Что общего у жителей одного города Н.? Что объединяет их, вне зависимости от различий? Любовь к музыке и лирическим историям! «Люблюнемогу» – спектакль о современниках и ситуациях, знакомых каждому из нас. О течении жизни, о трудностях выбора и, конечно же, о любви. Здесь каждый найдёт для себя рассказ, услышав который скажет: «Со мной такое тоже случалось!». Все события и герои вымышлены. Любые совпадения с реальными личностями случайны. Или всё-таки это не так? :)