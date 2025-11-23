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  1. Новосибирск
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Люблюнемогу

Старый дом
Большевистская улица, 45

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1500₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Что общего у жителей одного города Н.? Что объединяет их, вне зависимости от различий? Любовь к музыке и лирическим историям! «Люблюнемогу» – спектакль о современниках и ситуациях, знакомых каждому из нас. О течении жизни, о трудностях выбора и, конечно же, о любви. Здесь каждый найдёт для себя рассказ, услышав который скажет: «Со мной такое тоже случалось!». Все события и герои вымышлены. Любые совпадения с реальными личностями случайны. Или всё-таки это не так? :)

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