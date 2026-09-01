Спецпоказ на английском языке с русскими субтитрами. Перед сеансом о рок?группах 90?х, которые звучат в фильме, расскажет диджей и коллекционер винила Дмитрий Донченко. О фильме: Спустя три десятилетия найденная коробка с забытыми кассетами открывает доступ к эпицентру альтернативной сцены девяностых. Беззаботная атмосфера, закулисные разговоры и энергия концертов складываются в живую хронику эпохи, существовавшей до цифровой реальности. Эта лента — капсула времени, передающая редкое ощущение свободы, когда подлинная эмоция ценилась выше безупречного кадра. Повествование фиксирует мимолётные мгновения юности на стыке уходящего времени и надвигающейся мировой славы.