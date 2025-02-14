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Love’n’Dance

Лофт-парк «Подземка»
Красный проспект, 161

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 6500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Артисты, благодаря всеобъемлющей страсти к музыке, унесут тебя во Вселенную, где только любовь, музыка и танцы, а синергия Re_Play community и Мыслиформы усилит эффект многократно. Linep: — Krasa Rosa — Luter — Two Twenty — Mekhruzz — AFR Также будет работать дизайнерский маркет, где ты сможешь купить подарок для своей второй половинки или для себя любимого. Начало в 22:00

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