Артисты, благодаря всеобъемлющей страсти к музыке, унесут тебя во Вселенную, где только любовь, музыка и танцы, а синергия Re_Play community и Мыслиформы усилит эффект многократно. Linep: — Krasa Rosa — Luter — Two Twenty — Mekhruzz — AFR Также будет работать дизайнерский маркет, где ты сможешь купить подарок для своей второй половинки или для себя любимого. Начало в 22:00