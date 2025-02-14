Love’n’Dance
Красный проспект, 161
Начало:
Завершение:
от 1700₽ до 6500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда
Про событие
Артисты, благодаря всеобъемлющей страсти к музыке, унесут тебя во Вселенную, где только любовь, музыка и танцы, а синергия Re_Play community и Мыслиформы усилит эффект многократно. Linep: — Krasa Rosa — Luter — Two Twenty — Mekhruzz — AFR Также будет работать дизайнерский маркет, где ты сможешь купить подарок для своей второй половинки или для себя любимого. Начало в 22:00
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи