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Литературный спектакль «Про любовь…»

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2100₽
Возраст 12+
Выставки
Спектакли

Про событие

Одна из главных и вечных тем продолжает и сегодня волновать писателей: разные грани любви находят отражение в отечественной прозе XX и XXI веков, встреча с которой ждёт тебя. С нежными, остроумными, честными, пронзительными рассказами классиков и современных авторов тебя познакомят актрисы театра «Красный факел» Дарья Емельянова и Екатерина Жирова.

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