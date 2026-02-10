Одна из главных и вечных тем продолжает и сегодня волновать писателей: разные грани любви находят отражение в отечественной прозе XX и XXI веков, встреча с которой ждёт тебя. С нежными, остроумными, честными, пронзительными рассказами классиков и современных авторов тебя познакомят актрисы театра «Красный факел» Дарья Емельянова и Екатерина Жирова.