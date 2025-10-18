Мастер-класс для начинающих. Линогравюра отлично подойдет для создания небольшого тиража авторских изображений. Можно напечатать серию одинаковых открыток или книжных закладок на подарок друзьям, создать свой принт на одежде — такого точно больше ни у кого не будет. После мастер-класса у тебя останется тираж изображений или вещь с уникальным дизайном, а также готовый штамп, печатать с которого ты сможешь уже дома. Что взять с собой? Если ты хочешь напечатать что-то на своей бумаге — бери её с собой. Бумага должна быть достаточно плотной и не слишком текстурной. Если хочется печатать именно на ткани, то лучше выбрать вещь светлого цвета, из материала, который не тянется. Это может быть футболка, худи или, к примеру, сумка-шоппер. Если хочешь делать какие-то пометки для себя, можешь захватить ручку и блокнот. Что можно напечатать? Максимальный размер изображения ограничен размером линолеума – А5 (примерно 15 на 20 см). Для отработки техники лучше начать с чего-то простого. Ты можешь принести заранее заготовленную идею (которую заранее необходимо скинуть организатору: vk.com/id20076682) или воспользоваться тем, что ребята уже заготовили в студии. Количество участников: от 3 до 6 человек. Запись на мастер-класс: t.me/artchaos_admin_bot