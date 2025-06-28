Большой концерт одного из ведущих артистов российской рейв-сцены в столице Сибири. Николай Ромадов, более известный как Lida (ранее Lida Mudota, Deelay — от звукового эффекта Delay, Lida_stream), — российский поп-рейв исполнитель, музыкант и автор-исполнитель, шоумен. Он играет в жанре рейв-панк, балансируя между танцевальной электроникой и роком. Его громкие динамичные треки заводят толпу на концертах и всё чаще устанавливают рекорды на стриминговых платформах.