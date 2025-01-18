Левый берег Новосибирска: исторические контрасты и специфика
улица Ватутина, 29/1
Начало:
Завершение:
400₽
Возраст 14+
Про событие
Лекция посвящена феномену Новосибирского пространства, где расположилась Башня – Левому берегу. Левобережье — это место, откуда на Обь пришёл Транссиб. Это место, которое неизбежно приходится посетить, если ты прилетаешь в Новосибирск на самолёте. Это индустриальный и культурный центр, а также историческая локация, где появились первые русские поселения на территории будущего Новосибирска. Историк и путешественник Михаил Шматов расскажет о феномене Новосибирска как города двух берегов, о географической и цивилизационной специфике Левого берега, его богатой истории и не менее разнообразном настоящем. И, конечно, о перспективах.
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