Лекция посвящена феномену Новосибирского пространства, где расположилась Башня – Левому берегу. Левобережье — это место, откуда на Обь пришёл Транссиб. Это место, которое неизбежно приходится посетить, если ты прилетаешь в Новосибирск на самолёте. Это индустриальный и культурный центр, а также историческая локация, где появились первые русские поселения на территории будущего Новосибирска. Историк и путешественник Михаил Шматов расскажет о феномене Новосибирска как города двух берегов, о географической и цивилизационной специфике Левого берега, его богатой истории и не менее разнообразном настоящем. И, конечно, о перспективах.