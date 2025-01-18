ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Левый берег Новосибирска: исторические контрасты и специфика

Креативный центр «Башня»
улица Ватутина, 29/1

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 14+

Про событие

Лекция посвящена феномену Новосибирского пространства, где расположилась Башня – Левому берегу. Левобережье — это место, откуда на Обь пришёл Транссиб. Это место, которое неизбежно приходится посетить, если ты прилетаешь в Новосибирск на самолёте. Это индустриальный и культурный центр, а также историческая локация, где появились первые русские поселения на территории будущего Новосибирска. Историк и путешественник Михаил Шматов расскажет о феномене Новосибирска как города двух берегов, о географической и цивилизационной специфике Левого берега, его богатой истории и не менее разнообразном настоящем. И, конечно, о перспективах.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста