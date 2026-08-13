Леверенц. Божественная тьма
улица Ленина, 7
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Спецпоказ документального фильма на разных языках с русскими субтитрами и обсуждение фильма с архитекторами. О фильме: Сигурд Леверенц — один из самых значимых шведских архитекторов XX века, чьи здания до сих пор воспринимаются как современные творения. Интроверт, сторонившийся публичности и не дававший интервью, он позволял постройкам говорить за себя — на языке поэтичной брутальности, суровой красоты и благоговейного отношения к свету и тени. Спустя десятилетия после смерти архитектора неожиданная находка в погребе-леднике приоткрывает завесу тайны: бесценная коллекция чёрно-белых плёнок и аудиозаписей раскрывает удивительные моменты из жизни мастера. Дополненный архивными материалами, портрет архитектора увлекает в путешествие по уникальному наследию Леверенца и задаёт вопрос: какую роль может играть архитектор-универсал в мире узкой специализации? После показа у тебя будет возможность обсудить фильм с Олегом Зенковым и Светланой Погребной — архитекторами, идеологами и соучредителями архитектурного партнёрства «OPEN A».
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