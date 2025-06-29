Кинопоказ фильма Кирилла Серебренникова в рамках празднования Дня города. «Лето» — это не строго биографический фильм, а сюрреалистическая музыкальная феерия, основанная на ранних творческих годах жизни музыкантов Виктора Цоя («Кино») и Майка Науменко («Зоопарк»). Начало в 18:00, перед показом тебя ждёт лекция о фильме. При покупке билета необходимо выбрать категорию «входной билет».