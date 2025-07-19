Летели облака
улица Ватутина, 29/1
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350₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Уличный музыкальный концерт на территории водонапорной башни. Классический русский рок и авторская музыка в живом исполнении от музыкальных групп: — «Осколки воздуха» — «КА-54» — «Каждый из Нас» А также в конце программы — открытый микрофон для всех желающих выступить. В день концерта планируется повышение цен на билеты.
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