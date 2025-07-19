Уличный музыкальный концерт на территории водонапорной башни. Классический русский рок и авторская музыка в живом исполнении от музыкальных групп: — «Осколки воздуха» — «КА-54» — «Каждый из Нас» А также в конце программы — открытый микрофон для всех желающих выступить. В день концерта планируется повышение цен на билеты.