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Летели облака

Креативный центр «Башня»
улица Ватутина, 29/1

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Завершение:

350₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Уличный музыкальный концерт на территории водонапорной башни. Классический русский рок и авторская музыка в живом исполнении от музыкальных групп: — «Осколки воздуха» — «КА-54» — «Каждый из Нас» А также в конце программы — открытый микрофон для всех желающих выступить. В день концерта планируется повышение цен на билеты.

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