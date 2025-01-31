Роковая лирика возвращается в Новосибирск. На концерте тебя ждёт: — Презентация свежих релизов и будущих синглов; — Разогрев от инди-группы Кель; — 1,5 часа программы в полном звуке; — Памятный мерч за донаты; — Акустический блок с невыпущенным материалом; — Трибьют творчества бэнда Atmo5.