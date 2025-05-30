Лео, у нас Сибирские обстоятельства!
улица Ленина, 7
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Бесплатно
Возраст 12+
Кино
Необычное
Про событие
Бесплатный спецпоказ и обсуждение фильма с «сибирским ДиКаприо» — главным актёром Александром Ясенем и съёмочной группой. О фильме: Невероятные приключения того самого Лео, который отправляется в Сибирь за «Оскаром», но сбивается с пути, оказывается в глухой алтайской деревне и влюбляется в местную красавицу. Необходимо заранее зарегистрироваться.
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