Бесплатный спецпоказ и обсуждение фильма с «сибирским ДиКаприо» — главным актёром Александром Ясенем и съёмочной группой. О фильме: Невероятные приключения того самого Лео, который отправляется в Сибирь за «Оскаром», но сбивается с пути, оказывается в глухой алтайской деревне и влюбляется в местную красавицу. Необходимо заранее зарегистрироваться.