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Лео, у нас Сибирские обстоятельства!

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Кино
Необычное

Про событие

Бесплатный спецпоказ и обсуждение фильма с «сибирским ДиКаприо» — главным актёром Александром Ясенем и съёмочной группой. О фильме: Невероятные приключения того самого Лео, который отправляется в Сибирь за «Оскаром», но сбивается с пути, оказывается в глухой алтайской деревне и влюбляется в местную красавицу. Необходимо заранее зарегистрироваться.

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