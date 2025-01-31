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Лекция-тренинг «Вон с моего болота»

Балкон
улица Кропоткина, 269/1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+

Про событие

Насколько Шрек далёк от реальности? Если углубиться в содержание мультфильма и поведенческие привычки героев, можно заметить, что многие аспекты имеют прямое отношение к реальной жизни. Склонность сравнивать себя с другими у Фионы, додумывание за других у Осла и противоречивые обобщения Шрека — это лишь некоторые из когнитивных искажений, которые будут рассмотрены во время мероприятия. На лекции-тренинге ты в компании других участников: — посмотришь моменты из мультфильма и сравнишь с реальностью, — будешь угадывать когнитивные ошибки персонажей, — обсудишь страхи Шрека и его поведенческие стратегии, — узнаешь про взаимоотношения главных героев Спикер: Иван Миряйкин — CFT и КПТ-психолог, соруководитель центра «Справимся». Начало в 19:00 Вхож свободный, но необходимо заранее зарегистрироваться.

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