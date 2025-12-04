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Лекция о моде: «Надежда Ламанова — первый русский дизайнер»

Дом да Винчи
Коммунистическая улица, 34

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 12+

Про событие

Надежда Ламанова — выдающийся модельер мирового уровня, стоявший у истоков отечественного дизайна. Она была виртуозным мастером кутюрье, создававшим роскошные туалеты для российской элиты начала XIX века; создавала лучшие театральные костюмы в легендарных постановках московских театров, а также была основоположницей направления моделирования в советском дизайне одежды. Помимо впечатляющего творческого пути, Ламанова прошла сложный, драматический путь, достойный лучшей экранизации. Без сомнения, жизнь таких людей не только учит творческим и профессиональным секретам, но и воодушевляет, вселяя веру в себя. В лекции пойдёт рассказ о: — истории создания собственного ателье в Москве и получения статуса «Поставщика императорского двора»; — о дружбе и сотрудничестве с великим французским кутюрье Полем Пуаре; — о творческих экспериментах с конструктивистами и создании новой советской моды; — за что в 1925 году на Всемирной парижской выставке совместный с Верой Мухиной проект получает Гран-при; — какие приёмы использовала Надежда Ламанова в создании современного дизайна по мотивам традиционной одежды; — о работе в МХАТ и создании сценических образов в легендарных спектаклях; — о профессиональных постулатах, вошедших в основу отечественной школы моделирования одежды. Группа маленькая (15 человек). Обязательная предварительная регистрация по Telegram, WhatsApp: +79139355614

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