Лекция «Attention, aggression!»
улица Ватутина, 29/1
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 16+
Про событие
Сарказм, раздражение, злость, ярость, гнев, ненависть — всё это оттенки одной из основополагающих сил человеческой души — агрессии. Агрессия может быть разрушающей и созидательной. Жизнь наполнена разными формами и ипостасями этой движущей силы, и кажется, что сам факт избегания агрессии лишает возможности проживать и быть. Команда психологов «ПсиДжем» открывает лекторий в 2025 году с темы, которая затрагивает всех, которая вызывает массу переживаний и без которой не обходится ни один человек, ни одна семья.
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