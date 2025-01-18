Сарказм, раздражение, злость, ярость, гнев, ненависть — всё это оттенки одной из основополагающих сил человеческой души — агрессии. Агрессия может быть разрушающей и созидательной. Жизнь наполнена разными формами и ипостасями этой движущей силы, и кажется, что сам факт избегания агрессии лишает возможности проживать и быть. Команда психологов «ПсиДжем» открывает лекторий в 2025 году с темы, которая затрагивает всех, которая вызывает массу переживаний и без которой не обходится ни один человек, ни одна семья.