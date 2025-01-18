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  1. Новосибирск
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Лекция «Attention, aggression!»

Креативный центр «Башня»
улица Ватутина, 29/1

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+

Про событие

Сарказм, раздражение, злость, ярость, гнев, ненависть — всё это оттенки одной из основополагающих сил человеческой души — агрессии. Агрессия может быть разрушающей и созидательной. Жизнь наполнена разными формами и ипостасями этой движущей силы, и кажется, что сам факт избегания агрессии лишает возможности проживать и быть. Команда психологов «ПсиДжем» открывает лекторий в 2025 году с темы, которая затрагивает всех, которая вызывает массу переживаний и без которой не обходится ни один человек, ни одна семья.

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