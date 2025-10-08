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Лёд и Уголь

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Специальный показ и творческая встреча с создателями картины — режиссёром Вадимом Махоровым и оператором Даниилом Скопинцевым, которые поделятся захватывающими историями о съёмках и расскажут о своём путешествии на самый северный анклав русской жизни. Фильм рассказывает о первом за 27 лет морском круизе из России на далёкий архипелаг. Это история о людях, которые выбрали жизнь у кромки льда. Ты увидишь Баренцбург — крошечный пункт на карте, но целый мир для тех, кто называет его домом, несмотря на вечную мерзлоту и полярные ночи. Изначально задуманный как съёмка величественных пейзажей, проект превратился в искренний портрет человеческой общности. Герои фильма — шахтёры, учёные, жители — создали на краю света крепкую коммуну. Зрители спустятся в самую северную в мире угольную шахту, заглянут за кулисы местной культурной жизни и услышат личные истории.

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