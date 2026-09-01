Дегустационный вечер посвящён винам хозяйства «Ле Виньобль Фонкалье» — союза мастеров Лангедока, чья палитра выстроена в диалоге со специальным сезонным меню. В пяти гастрономических парах вечера свежесть белых и глубина красных вин соединяются с плотными осенними текстурами блюд. О тонкостях южного виноделия и гармонии каждого сочетания расскажет сомелье Евгений Суворкин, а Дмитрий Дон дополнит дегустацию деликатным французским музыкальным фоном. Дегустационное меню — Резерв Сан Марк Совиньон Блан, белое сухое Рагу из осенних овощей с кальмаром на гриле. — Резерв Сан Марк Шардоне, белое сухое Тыквенное ризотто с креветками и хрустящими семечками. — Резерв Сан Марк Пино Нуар, красное сухое Зелёный салат с уткой и кешью. — Резерв Сан Марк Каберне Совиньон, красное сухое Салат со страчателлой, печёной свёклой, сливой и тимьяном. — Анседюн Мальбек, красное сухое Печёная слива с мороженым и чипсами из горького шоколада.