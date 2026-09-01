ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Ле Виньобль Фонкалье: южные терруары в осенней тональности

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

4200₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Дегустационный вечер посвящён винам хозяйства «Ле Виньобль Фонкалье» — союза мастеров Лангедока, чья палитра выстроена в диалоге со специальным сезонным меню. В пяти гастрономических парах вечера свежесть белых и глубина красных вин соединяются с плотными осенними текстурами блюд. О тонкостях южного виноделия и гармонии каждого сочетания расскажет сомелье Евгений Суворкин, а Дмитрий Дон дополнит дегустацию деликатным французским музыкальным фоном. Дегустационное меню — Резерв Сан Марк Совиньон Блан, белое сухое Рагу из осенних овощей с кальмаром на гриле. — Резерв Сан Марк Шардоне, белое сухое Тыквенное ризотто с креветками и хрустящими семечками. — Резерв Сан Марк Пино Нуар, красное сухое Зелёный салат с уткой и кешью. — Резерв Сан Марк Каберне Совиньон, красное сухое Салат со страчателлой, печёной свёклой, сливой и тимьяном. — Анседюн Мальбек, красное сухое Печёная слива с мороженым и чипсами из горького шоколада.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Вадим Постильный
Вадим Постильный

от 1000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Невидимый слон
Невидимый слон

1400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста