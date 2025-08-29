Last summer fest
Красный проспект, 161
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от 399₽ до 3499₽
Возраст 16+
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Про событие
Масштабный фестиваль этого лета: два огромных зала с разными тематиками, множество интерактивных зон, масса активностей, впечатляющий лайн-ап, различные фотозоны, стрит-маркет, свежий звук от диджеев — и всё это на всей территории Подземки!
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