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Ланселот Озёрный

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Спецпоказ на французском языке с русскими субтитрами. После сеанса тебя ждёт беседа с историком культуры и поэтом Андреем Митиным о рыцарях Круглого стола и тайнах Святого Грааля. О фильме: Рыцари Круглого стола возвращаются в Камелот после изнурительных поисков Святого Грааля. Среди них — Ланселот, чья тайная любовь к королеве Гвиневре угрожает разрушить хрупкое единство королевства. Их чувства вспыхивают вопреки законам и чести, втягивая героев в роковой конфликт. Пока двор короля Артура погружается в раздоры, Ланселот оказывается перед мучительным выбором: следовать долгу или отдаться всепоглощающей страсти, грозящей обернуться трагедией для всех.

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