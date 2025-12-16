Спецпоказ на французском языке с русскими субтитрами. После сеанса тебя ждёт беседа с историком культуры и поэтом Андреем Митиным о рыцарях Круглого стола и тайнах Святого Грааля. О фильме: Рыцари Круглого стола возвращаются в Камелот после изнурительных поисков Святого Грааля. Среди них — Ланселот, чья тайная любовь к королеве Гвиневре угрожает разрушить хрупкое единство королевства. Их чувства вспыхивают вопреки законам и чести, втягивая героев в роковой конфликт. Пока двор короля Артура погружается в раздоры, Ланселот оказывается перед мучительным выбором: следовать долгу или отдаться всепоглощающей страсти, грозящей обернуться трагедией для всех.