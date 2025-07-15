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Про событие
Каждый вопрос будет посвящён отдельному сериалу, большая часть из которых — зарубежные. Количество мест ограничено вместимостью баров, поэтому лучше зарегистрироваться заранее: можно собрать команду (от 1 до 10 участников) или прийти одному. Стоимость участия — 500 рублей. Оплатить нужно будет на месте наличными в первом перерыве; предоплату организатор не берёт.
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