Каждый вопрос будет посвящён отдельному сериалу, большая часть из которых — зарубежные. Количество мест ограничено вместимостью баров, поэтому лучше зарегистрироваться заранее: можно собрать команду (от 1 до 10 участников) или прийти одному. Стоимость участия — 500 рублей. Оплатить нужно будет на месте наличными в первом перерыве; предоплату организатор не берёт.