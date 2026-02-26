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Кутюр

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Спецпоказ. О фильме: Во время Парижской Недели высокой моды пересекаются судьбы трёх женщин. Режиссёр из Нью?Йорка приезжает в Париж, чтобы снять фильм о закулисье фэшн?индустрии. В процессе работы её профессиональные отношения с оператором постепенно перерастают в личные. Параллельно раскрываются истории модели из Южного Судана, стремящейся изменить свою судьбу, и визажистки, трудящейся «за кадром» показов. Фильм исследует контраст между внешним гламуром подиумов и внутренними кризисами героинь, а также тему женской солидарности перед лицом жизненных испытаний.

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