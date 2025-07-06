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Кусама: Бесконечные миры

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Кино
Выставки

Про событие

Спецпоказ документального фильма с художником. Яёи Кусама, самая продаваемая художница в мире, преодолела множество препятствий, прежде чем смогла показать миру свои радикальные художественные работы. Вот уже больше шестидесяти лет она создаёт свои произведения, а её инсталляции «Бесконечные зеркальные комнаты» посетило рекордное количество людей по всему миру. Перед показом тебя ждёт лекция о творчестве художницы от Елены Третьяковой — художника и дизайнера, преподавателя и члена Союза художников России. Показ фильма пройдёт на английском языке с русскими субтитрами.

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