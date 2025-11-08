Зиллениалы — люди, родившиеся на стыке старых традиций и бесконечно развивающегося нового мира. Создаваемое ими искусство, как и они сами, впитало в себя как постсоветскую культуру с чтением книг и телевизором, так и дивный новый мир с технологиями и бесконечными онлайн-ресурсами, мемами и новым языком поколения Альфа. Арт-менеджер Ася Василовская приглашает к диалогу на темы: — Почему преимущество в виде глубокого опыта адаптации к двум поколениям сразу и невозможности относить себя ни к одной из этих групп целиком стали основой для искусства зиллениалов? — На каком языке говорят поколения, и какой язык используют зиллениалы? — Как понять искусство тех, кто с трудом понимает сам себя? Вход на мероприятие — по билету на выставку «Мухоморная сказка, или Мир глазами зиллениала».