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Культурный код зиллениалов в искусстве

Центр культуры «ЦК19»
улица Свердлова, 13

Начало:

Завершение:

от 250₽ до 300₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Зиллениалы — люди, родившиеся на стыке старых традиций и бесконечно развивающегося нового мира. Создаваемое ими искусство, как и они сами, впитало в себя как постсоветскую культуру с чтением книг и телевизором, так и дивный новый мир с технологиями и бесконечными онлайн-ресурсами, мемами и новым языком поколения Альфа. Арт-менеджер Ася Василовская приглашает к диалогу на темы: — Почему преимущество в виде глубокого опыта адаптации к двум поколениям сразу и невозможности относить себя ни к одной из этих групп целиком стали основой для искусства зиллениалов? — На каком языке говорят поколения, и какой язык используют зиллениалы? — Как понять искусство тех, кто с трудом понимает сам себя? Вход на мероприятие — по билету на выставку «Мухоморная сказка, или Мир глазами зиллениала».

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