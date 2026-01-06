Kulturno. Ночь перед Рождеством
улица Ленина, 7
Начало:
Завершение:
от 2500₽ до 3500₽
Возраст 12+
Концерты
Вечеринки
Про событие
Программа из уютных и тёплых зимних песен. Музыка, в которую захочется укутаться, как в плюшевый плед, — чтобы подвести итоги или начать с чистого листа, посмеяться или погрустить, но всегда верить в лучшее в новом году. А если вместе поколдовать — всё самое хорошее обязательно произойдёт!:) Сбор гостей в 19:00, начало в 20:00.
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