ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Kulturno. Ночь перед Рождеством

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 3500₽
Возраст 12+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Программа из уютных и тёплых зимних песен. Музыка, в которую захочется укутаться, как в плюшевый плед, — чтобы подвести итоги или начать с чистого листа, посмеяться или погрустить, но всегда верить в лучшее в новом году. А если вместе поколдовать — всё самое хорошее обязательно произойдёт!:) Сбор гостей в 19:00, начало в 20:00.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2500₽

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста