Программа из уютных и тёплых зимних песен. Музыка, в которую захочется укутаться, как в плюшевый плед, — чтобы подвести итоги или начать с чистого листа, посмеяться или погрустить, но всегда верить в лучшее в новом году. А если вместе поколдовать — всё самое хорошее обязательно произойдёт!:) Сбор гостей в 19:00, начало в 20:00.