Ты думаешь, это будет концерт? Нет. Это — атака ностальгии в формате Live. Музыканты возьмут хиты 1998–2002 годов, встряхнут их, добавят душевной теплоты, акустического драйва и подадут так, что твой внутренний подросток побежит за пепси. Как писали современники: «Мы делаем тусу, все будут танцевать вокруг». Приходи подпевать, прыгать, снимать сторис, делать вид, что помнишь слова второго куплета. Будет громко, как звук модема, подключающегося в три часа ночи. Ярко, как пульт с кнопкой Power. И да, они сыграют ту самую песню, и ровно ноль баллад о разлуке. Сбор гостей в 19:00, начало в 20:00.