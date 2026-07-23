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Крымский терруар: вина Рема Акчурина

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

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4200₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Авторская дегустация вин севастопольского хозяйства Рема Акчурина — каждое в паре с гастрономическим аккомпанементом. Рем Акчурин — потомственный винодел в третьем поколении, получивший образование в Германии. Его виноградники расположены в долине реки Чёрной под Севастополем: известняковые почвы, перепады температур и горы, прикрывающие лозу от жары. Пять вин вечера охватывают всю палитру хозяйства — от тихого Муската и Каберне Совиньон до игристых Сира Брют, Шардоне Экстра Брют и редкого Кокура Брют из крымского автохтонного сорта. Дегустационные пары: — Рем Акчурин Мускат, белое сухое Зелёный салат с овощами и заправкой из лукума. — Рем Акчурин Сира Брют, розовое игристое Запечённые овощи гриль с пряными травами. — Рем Акчурин Шардоне Экстра Брют, белое игристое Севиче из лосося. — Рем Акчурин Каберне Совиньон, красное сухое Морской окунь с жареным шпинатом. — Рем Акчурин Крым Кокур Брют, белое игристое Сырная брускетта со свежей ягодой. Ведущий: сомелье Евгений Суворкин. За музыкальную атмосферу вечера отвечает пианист Юрий Лазарев.

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