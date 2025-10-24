Документальный фильм об Александре Трауготе — петербургском художнике, наследнике династии живописцев «Г. А. В. Траугот», фарфористе и иллюстраторе книг Андерсена, Набокова, Булгакова и Пушкина. Фильм воссоздаёт атмосферу ближнего круга семьи Траугот. Вход свободный, но необходимо заранее зарегистрироваться.