Круг Трауготт
улица Ленина, 7
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Бесплатно
Возраст 16+
Кино
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Про событие
Документальный фильм об Александре Трауготе — петербургском художнике, наследнике династии живописцев «Г. А. В. Траугот», фарфористе и иллюстраторе книг Андерсена, Набокова, Булгакова и Пушкина. Фильм воссоздаёт атмосферу ближнего круга семьи Траугот. Вход свободный, но необходимо заранее зарегистрироваться.
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