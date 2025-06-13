Интеллектуальная игра, созданная лабораторией игр В-АГОН. Любишь небанальные развлечения и легендарную сагу «Игра престолов»? Давно хотел свести счёты с кем-нибудь из Ланнистеров? Посадить Мартеллов на трон? Построить собственный замок в центре Вестероса? Всё это можно будет сделать 13 июня в Типографии на игре «Крепости Вестероса». В игре по мотивам «Игры престолов» будешь управлять Великими домами Вестероса, заключать военные союзы, вести военные действия, бороться за замки и Железный Трон. Прекрасная атмосфера, интересные знакомства и отличная возможность проявить смекалку и продемонстрировать мастерство стратегии.