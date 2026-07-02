Выставка омской художницы Мэджики. Основа экспозиции — это эксперименты с формой и материалом: холсты, керамика, дерево и мозаика. Тебя встретит уютный уголок в стиле гостиной со всеми собственноручно созданными арт-объектами. Ну а какой дом без кошек? Их будет очень много!