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Коту под хвост
Ядринцевская улица, 37к1
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Бесплатно
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Выставки
Про событие
Выставка омской художницы Мэджики. Основа экспозиции — это эксперименты с формой и материалом: холсты, керамика, дерево и мозаика. Тебя встретит уютный уголок в стиле гостиной со всеми собственноручно созданными арт-объектами. Ну а какой дом без кошек? Их будет очень много!
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