Кинопоказ трёх короткометражных фильмов — копилка лаконичных историй из разных стран. Бали (Амоли Биревар, 2025, Индия, 25 минут) Эта нежная документальная история рассказывает о Суджате — 18-летней девушке из маленькой индийской деревни, которая, вдохновившись кинематографом, мечтает стать игроком в кабадди — традиционную игру, где одинокий «рейдер» врывается на территорию соперника, чтобы коснуться игроков команды противника и вернуться назад на одном дыхании. Но с окончанием школы на неё, как и на многих женщин, начинают давить, принуждая к браку. Турнир окружного уровня становится её последним шансом изменить судьбу. Выходя на поле кабадди, она словно переступает границу между реальностью и мечтой — и пусть всего на мгновение, но становится героиней своего болливудского сна. Это светлая и одновременно горькая история взросления в сельской Индии, где горе и боль редко выражаются открыто, но такие девушки, как Суджата, преодолевают трудности с помощью юмора, фантазии и стойкости. Сезон винограда (Ибрагим Хезари, 2025, Иран, 26 минут) Созревшие гроздья винограда превращаются в вино, дарящее радость и зажигающее сердца. Так и чувство влюблённых, проживших вместе жизнь, творит чудеса: оно, как выдержанное вино, крепнет с годами. Я рисую лошадь (Сергей Белов, 2024, Россия, 23 минуты) Фильм о Лизе — девочке-подростке из уральской глубинки, живущей в небольшом селе Комарово на юге Пермского края. Она отличается от своих сверстников тем, что её главные друзья — лошади. Однажды это обстоятельство помогает героине преодолеть творческий кризис.