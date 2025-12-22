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Коромысли

Креативный центр «Башня»
улица Ватутина, 29/1

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1000₽
Возраст 18+
Выставки
Спектакли
Необычное

Про событие

Аудиальный перфоманс. Часть 2. Сыра земля. Во второй главе обратятся к экзистенциальным вопросам и обрядами русской традиции. Четыре голоса проведут тебя через целую жизнь и её важные этапы, без страха расскажут и споют о том, о чём не принято говорить. Представь, что у тебя завтра свадьба, а подруги и мать горько плачут и причитают по невесте, как будто тебя уже нет. И ты присоединяешься к этому плачу, прощаясь со своей прошлой жизнью и прошлой собой. Девушка умерла — родилась жена. Почему, а главное, зачем в русской традиции человека хоронили три раза за жизнь? Сейчас тема смерти табуирована — мы пытаемся о ней не думать, как будто её нет, как будто она сама умерла. Люди привыкли загонять страх смерти как можно глубже — туда, где сами не смогут его отыскать. Но ведь отрицание и замалчивание только увеличивают ощущение тревожности, и современный человек не знает, как самостоятельно с этим справиться, в то время как предки знали. Голоса: Наталья Романова (театр «Старый дом»), Анна Замараева и Алина Юсупова (театр «Глобус»), Дарья Воевода. Режиссёр: Полина Кардымон.

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