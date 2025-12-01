Аудиальный перформанс в 2 частях. 1 часть. Коромысли. Что такое традиционные русские песни сегодня? Можно ли воспринимать их всерьез в 21 веке? Как стереотипы мешают наслаждаться ими? Разбираться помогают голоса: Наталья Романова (театр «Старый дом»), Анна Замараева и Алина Юсупова (театр «Глобус»), Дарья Воевода. Режиссёр: Полина Кардымон, автор: Елизавета Тюгаева. 3 часть. Коромысли. Детство. Когда ребёнок становится человеком? Почему ребёнка называли «красное мясо»? Что значит «допечь ребёнка»? Считается, что нет ничего страшнее, чем хоронить своё дитя. Софья Андреевна Толстая похоронила пять маленьких детей и одну взрослую дочь. В то же время любая крестьянка знала, что может потерять ребёнка. Третья часть аудиального перформанса «Коромысли» раскрывает традиционное отношение к детям и показывает, что пели ребенку и о чём пели сами дети. В дебютной повести «Детство» Лев Толстой исследовал детское мировосприятие и возможности его передачи в литературе. Создатели перформанса обращаются к фольклору и возможностям его существования в современности. Режиссёр: Полина Кардымон Саунд-дизайн: Владимир Бочаров Драматург: Егор Зайцев Консультант: Ирина Аксёнова Голоса: Алина Юсупова, Наталья Романова, Дарья Воевода, Анна Замараева Части перформанса будут идти с антрактом в 15 минут: 1 часть — 40 минут Антракт — 15 минут 3 часть — 55 минут