Королевский приём
улица Свердлова, 13
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от 150₽ до 200₽
Возраст 6+
Выставки
Про событие
Выставка открывает новые грани творчества мастера — Валерий Кузнецов представляет избранное из коллекций керамики, фарфора, графики и живописи. Произведения, исполненные в различных материалах и техниках, демонстрируют разносторонность, многогранность мастерства и уникальные возможности художника. Художнику удаётся наделить каждого персонажа, представленного в работах, внутренним содержанием, психологизмом, зарядить пространство экспозиции добрым светом, лёгкой грустью и пронзительным чувством высокой любви.
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