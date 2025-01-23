Выставка открывает новые грани творчества мастера — Валерий Кузнецов представляет избранное из коллекций керамики, фарфора, графики и живописи. Произведения, исполненные в различных материалах и техниках, демонстрируют разносторонность, многогранность мастерства и уникальные возможности художника. Художнику удаётся наделить каждого персонажа, представленного в работах, внутренним содержанием, психологизмом, зарядить пространство экспозиции добрым светом, лёгкой грустью и пронзительным чувством высокой любви.