ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Королева Марго

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Спецпоказ на французском языке с русскими субтитрами. О том, почему этот фильм стал вехой в истории кино, нарушив все правила костюмных постановок и экранизаций классических романов, перед сеансом расскажет программный директор «Победы» Денир Курбанджанов. О фильме: Франция XVI века охвачена религиозными распрями. Чтобы примирить католиков и протестантов, принцессу Марго вынуждают вступить в брак с Генрихом Наваррским. Пышное свадебное торжество оборачивается страшной трагедией. В водовороте кровавых событий Марго встречает раненого дворянина. Между ними вспыхивает чувство, которому предстоит выдержать испытание предательством, разлукой и смертельной опасностью.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста