Спецпоказ на французском языке с русскими субтитрами. О том, почему этот фильм стал вехой в истории кино, нарушив все правила костюмных постановок и экранизаций классических романов, перед сеансом расскажет программный директор «Победы» Денир Курбанджанов. О фильме: Франция XVI века охвачена религиозными распрями. Чтобы примирить католиков и протестантов, принцессу Марго вынуждают вступить в брак с Генрихом Наваррским. Пышное свадебное торжество оборачивается страшной трагедией. В водовороте кровавых событий Марго встречает раненого дворянина. Между ними вспыхивает чувство, которому предстоит выдержать испытание предательством, разлукой и смертельной опасностью.