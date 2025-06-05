Конец фильма
улица Ленина, 7
Начало:
Завершение:
от 3000₽ до 6500₽
Возраст 16+
Концерты
Еда
Про событие
В атмосфере летнего вечера, под открытым небом, ты услышишь любимые хиты, ставшие, возможно, саундтреком к самым важным моментам жизни: «Кто такая Элис?», «Юность в сапогах», «Весна» и «Новый день». Эта группа не просто создала хиты — она стала частью истории российского телевидения. Их песни покоряли вершины чартов и удостаивались престижных наград, став символом целого поколения. Летний вечер в кино-кафе «Премьера» обещает стать особенным: здесь соберутся истинные ценители качественной музыки, чтобы вместе с любимыми артистами исполнить песни, которые знает наизусть вся страна. Подари себе незабываемый музыкальный праздник! Позволь своим эмоциям вырваться на свободу под звуки любимых мелодий.
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