Мероприятие приурочено к Всероссийской акции «Библионочь-2025», которая состоится 26 апреля. Если ты из тех, кто любит бумажные книги, запах бумаги и шелест страниц — этот мастер-класс для тебя! На встрече ты сможешь сделать уникальные закладки в технике коллажа, которые помогут не терять страничку, с которой ты вновь окунёшься в мир чтения и откроешь для себя новую литературу. Если ты никогда не делал коллажи — ничего страшного. Во время вводной части встречи Ксения немного расскажет о разных техниках и основных принципах работы, а также будет помогать участникам в течение всего процесса. О Ксении Марамзиной: художник-коллажист, член Союза дизайнеров, автор множества персональных выставок («T. R. A. N. S. P. O. R. T.E» (2021), выставка-превью общероссийского форума коллажистов «Да?Да!», проект ЦК19 «Нежные, снежные, мятежные»), участник фестиваля Artweek. Приятный бонус: в стоимость билета включено посещение текущей выставки в Белой галерее.